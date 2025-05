Pensiero meccanico Tra fascino e angoscia

Nate per stupire "prima di tutto me stesso", parole dell’autore, le opere meccaniche di Donato Piccolo sono capaci di creare in chi le incontra un sapiente mix di fascino e angoscia. I suoi robot interattivi prenderanno letteralmente vita domani alle 18 a Palazzo Santa Margherita, per restare in città fino al 24 agosto: si intitola ‘L’arte del pensiero meccanico’ la personale a cura di Lorenzo Respi per Fondazione Ago Modena Fabbriche culturali, realizzata con la collaborazione della Galleria Mazzoli. Una raccolta di oltre 50 opere tra sculture in movimento, robotiche o interattive, tele e disegni che costruiscono una vera e propria biografia dell’artista "che quasi mi commuove", commenta.

La tecnologia, tra le sue mani, diventa "un escamotage per tirare fuori emozioni, sensazioni e conoscenza del pubblico – spiega Piccolo –. Le mie sono opere dotate di un’intelligenza artificiale, pensate per introdurci attraverso un mondo nuovo che in realtà stiamo già vivendo. Mutano mentre le realizzo e diventano sempre qualcos’altro. Lì si nasconde l’imprevedibilità dell’immaginazione". Tra queste troviamo ‘Sebastiano il nottambulo’, una sorta di San Sebastiano moderno con penne al posto delle frecce – guidate da mani robotiche – che gli scarabocchiano i vestiti riproducendo il groviglio di pensieri che accompagna l’uomo nel limbo tra sonno e veglia (come non identificarsi?). C’è la riproduzione di un’automobile rovesciata con artigli al posto delle ruote che – come lo scarafaggio kafkiano de ‘La metamorfosi’ – sembra proprio non trovare pace. Spoiler: a comandare i suoi movimenti è una tartaruga, adagiata in un acquario poco lontano. E ancora, quello che l’artista definisce "il mio bambinone gigante": un aracnide robotico programmato per seguire i movimenti dei visitatori e imparare da loro a muoversi di conseguenza, per sicurezza chiuso in gabbia. Si insegue, nelle opere di Piccolo, la teoria dell’effetto farfalla: e così sono proprio le ali scosse di una farfalla tassidermizzata a riempire di rumore un’intera stanza di mostra, grazie a un intricato gioco di amplificazione.

Un’altra stanza potrebbe sembrare una classica pinacoteca, se non fosse che le opere – copie di quadri di Tiziano, Leonardo e Caravaggio realizzate da Piccolo durante il lockdown – mostrano a volte sovraimmagini al laser, altre volte suonano al ritmo dell’elettricità o, ancora, camminano con le proprie gambe come piccoli animaletti domestici. C’è persino un uragano ‘portatile’, che al bisogno si può spegnere.

"Con questa mostra vogliamo perseguire l’obiettivo di unire l’umano e l’artificiale – il commento del curatore Lorenzo Respi –. Prima o poi dovremo confrontarci con un mondo nel quale l’essere umano girerà per strada e degli agenti robotici interagiranno con esso: come spesso capita, la creatività anticipa la realtà. La tecnologia può spaventare ma va solo governata: alla base c’è sempre il fondamentale pensiero dell’uomo".

Nel periodo di apertura della mostra sono previste visite guidate, su prenotazione, ogni sabato alle 16. La prima, questo sabato (il 31 maggio), è condotta dall’artista insieme al curatore.