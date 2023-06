Pensionata raggirata allo sportello bancomat Ladro la fa scappare e preleva 500 euro

Una pensionata, nei giorni scorsi, è finita nel mirino di un truffatore mentre prelevava denaro al bancomat della Unicredit in piazza Roma. Potrebbe trattarsi dello stesso malvivente che ha seguito fino a casa, derubandolo dell’orologio, il pensionato residente a Vallalta (anche lui aveva prelevato denaro nello stesso sportello automatico). A descrivere i particolari della truffa è R.F. la pensionata 65enne raggirata: "Erano circa le 14, avevo appena digitato il codice segreto e impostato l’importo da riscuotere quando all’improvviso – ricorda la donna – si è avvicinato un uomo con il volto coperto dalla mascherina e un cappellino, indossava maglietta e pantaloni neri. Con modi perentori mi ha detto: ’Scappa via, il bancomat non funziona’. Spaventata, mi sono allontanata mentre il ladro, agendo immediatamente sulla tastiera, ha modificato l’importo del prelievo eseguendo quello massimo consentito da 500 euro. Arraffato il contante è fuggito in via Primo Maggio dileguandosi. Superata la paura, mi sono recata dai carabinieri di Concordia a sporgere la denuncia". Le immagini delle telecamere nell’attigua farmacia oltre a quelle nelle vie Carducci, per Mirandola, Martiri della Libertà, limitrofe a piazza Roma, potrebbero consentire di dare un volto al malvivente. Flavio Viani