Pensionato trovato morto, l’imputata va ai domiciliari

Uscirà presto dal carcere Samia el Harim, la 49enne di origini marocchine accusata di omicidio preterintenzionale insieme all’amico Angelo Barbato, 46enne di Finale Emilia per la morte del pensionato 74enne Rocco De Salvatore. L’uomo era stato trovato morto nel letto della sua abitazione di Massa Finalese, in via Volta dal figlio l’ultimo giorno di luglio. Secondo le accuse la coppia causò il decesso del pensionato somministrandogli e per lungo tempo un mix di psicofarmaci, per poi aumentare le dosi i giorni precedenti il decesso. Per Barbato erano stati da subito disposti gli arresti domiciliari; mentre la 49enne marocchina era finita in carcere. Nei suoi confronti, infatti, la procura aveva ravvisato maggiori ‘responsabilità’ nella vicenda. Ieri il tribunale del Riesame di Bologna ha accolto però l’istanza dell’avvocato Annibale Bove del foro di Napoli per la propria assistita, Samia El Harim. Nei confronti della donna sono stati quindi disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico: la donna presto si recherà presso l’abitazione della madre. "La misura non è stata ancora concretamente eseguita, ma il provvedimento è stato emesso", sottolinea il legale, l’avvocato Bove. Intanto nei confronti dei due indagati è stato emesso il decreto di giudizio immediato: l’udienza è stata fissata davanti alla corte di assise di Modena per il 16 febbraio alle 9.30. Secondo le accuse gli indagati somministrarono gli psicofarmaci alla vittima con lo scopo di derubarla e di utilizzare la sua auto ma pure la sua abitazione, dove rimasero anche dopo il decesso del pensionato. A Samia El Harim la procura ha contestato anche il reato di maltrattamenti nei confronti della vittima.