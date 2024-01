Pensionato ucciso con farmaci, nei messaggi le prove del piano. Ecco i motivi delle condanne

"Ti ho detto che lui è ancora sul divano sveglio. Portami le pastiglie perchè così gliele dò a cena... Non si capisce se è sveglio o fa finta di dormire... Avevo pensato di dargli una pastiglia già colazione così continuava a dormire e tu potevi venire giù in mattinata!". Sono alcuni dei messaggi che Samia El Harim e Angelo Barbato si scambiarono tra il 27 e il 28 luglio del 2022, tre giorni prima del rinvenimento del cadavere della vittima. Parliamo infatti della coppia condannata lo scorso ottobre a dodici anni lei e a sei anni e dieci mesi lui per la morte del pensionato 74enne Rocco De Salvatore (nella foto). I due sono finiti a processo con l’accusa di omicidio preterintenzionale e (solo El Harim) maltrattamenti aggravati. La vittima fu trovata morta nella sua casa di Massa Finalese il 31 luglio del 2022 dopo che, secondo quanto ricostruito in aula, gli imputati lo avevano ‘rimpinzato’ a sua insaputa di ingenti quantitativi di psicofarmaci fino a provocarne il decesso. Nel motivare la sentenza, che ha portato a pesanti condanne per la coppia, il presidente della corte d’Assise, Pasquale Liccardo ha sottolineato come proprio dai messaggi che i due si sono scambiati si evince l’intenzionale realizzazione delle lesioni in danno della persona offesa. Entrambi rispondono del reato – sottolinea ancora – perchè entrambi erano presenti nell’abitazione della vittima, procurandone l’assopimento con un dosaggio mai prima realizzato, come confermato dalle risultanze tossicologiche. Nel motivare la sentenza, inoltre, viene sottolineato come El Harim non abbia mostrato alcun pentimento, anzi, avrebbe chiesto a Barbato, subito dopo la morte del pensionato, ulteriori farmaci da ‘rifilare’ ad un altro anziano. Dalle intercettazioni è emerso anche come proprio Barbato si fosse a quel punto opposto ad ogni ulteriore uso delle medicine che aveva sottratto al fratello. Emerge anche che El Harim avrebbe provato a far ricadere ogni responsabilità sul compagno: segno, secondo i giudici, di una ‘personalità offensiva dotata anche di un acume strategico’. Il legale della donna, l’avvocato Annibale Bove, annuncia che, lette le motivazioni, sicuramente impugnerà la sentenza. "Con chiarezza e precisione scientifica il mio perito, Pascal Basilicata – sottolinea – ha dimostrato come una delle sostanze non fosse stata assunta dal signor Rocco De Salvatore nei 2/3 giorni antecedenti il decesso e la seconda in quantità o range non tossici. Ciò esclude il nesso di causalità tra l’assunzione e la morte. Inoltre, il signor De Salvatore assumeva uno dei farmaci da 9 mesi ma la mia assistita conosceva Barbato solo da 4: come avrebbe potuto procurarseli prima? La ricostruzione a mio avviso presenta lacune".

Valentina Reggiani