"Pensioni, la riforma ci danneggia"

Cgil del distretto ceramico in assemblea, domani presso la sede sassolese dell’associazione di via Tien An Men: sotto la lente di ingrandimento dei 60 tra delegati e pensionati i contenuti della Legge di Bilancio 2024, che a giudizio dell’associazione sindacale colpisce negativamente lavoratori e pensionati con misure inadeguate in materia di sanità pubblica, pensioni e lavoro. "Il ridimensionamento di opzione donna e ape social, l’istituzione di una penalizzazione per chi sceglie la pensione con quota 103 che di fatto diventa quota 104 sono estremamente negative", il commento di Alessandro De Nicola, coordinatore della Cgil del distretto ceramico che aggiunge come "sono insufficienti le misure per la sanità pubblica, non ci sono le risorse per il rinnovo dei contratti, l’incremento del Fondo sanitario nazionale è insufficiente e questo costringerà le aziende sanitarie a continuare con i tagli". Sarà proprio De Nicola a coordinare i lavori assembleari, che prevedono anche un intervento di Thomas Casadei, professore di Unimore, sulla centralità e attualità dei valori contenuti nella Carta costituzionale interviene Thomas Casadei, professore di Unimore e la partecipazione di Aurora Ferrari della segreteria confederale Cgil di Modena. " Serve un salto di qualità della nostra azione sindacale, bisogna convincere lavoratori e pensionati che è necessario fermare il Paese e denunciare la distruzione delle misure di solidarietà sociale che questo Governo sta attuando", dice ancora De Nicola, che sottolinea come "con l’approvazione della legge di Bilancio 2024 prosegue l’attacco da parte del Governo ai valori fondanti della Costituzione: il diritto ad una retribuzione equa e sufficiente per i propri bisogni, il diritto alla salute pubblica e universale, il diritto all’istruzione, il diritto alla sicurezza sociale".