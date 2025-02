Penta e Carpi proseguono la corsa in vetta

PENTA MODENA

9

AZZURRA PRATO

8

(2-2 0-2 4-2 3-2)

PENTA MODENA: Bertesi, Montante 2, Sorbini 2, Cojacetto 2, Rametta 1, Lorenzoni, Melloni, Andrè 1, Gavioli, Gandolfi, Righetti 2, Stefani, Cavazzoni, Bouichichane ; all.: Selmi.

AZZURRA NUOTO PRATO: Fiore, Tajer 2, Melani 2, Cencetti, Santini, Pontillo 2, Grandini 1, Sestini, Campolai 1, Lepi, Morganti, Ferraro. ARBITRO: Borsari L..

NOTE: Melani e Campolai espulsi definitivamente per tripla temporanea.

Prosegue la corsa in testa del Penta Modena, che sia pure di stretta misura, regola la seconda della classe Azzurra Prato, ed inizia una fuga a due con la Coopernuoto Carpi, a sua volta vincitrice 8-4 contro la modesta President Bologna, ultima della classe. Non è stato però facile piegare la formazione toscana, partita meglio, e più concentrata, ma alla fine la squadra di Selmi è riuscita a compattarsi in difesa, ed a ribaltare la partita nelle fasi centrali dell’incontro, rimanendo calma anche quando gli animi si sono un po’ scaldati. m.c.