Penta Modena sfida Azzurra Prato per consolidare il primato in Serie C pallanuoto

E’ un weekend speciale, per il campionato di serie C di pallanuoto maschile: la capolista Penta Modena scende a Prato, ospite dell’Azzurra Prato che la insegue a quattro punti di distacco a cinque turni dalla fine: il vantaggio conforta un po’ la squadra di Luca Selmi, che però sa che se passerà nell’impianto toscano, avrà la strada spianata verso il primo posto nel girone, e quindi una qualificazione ai playoff per la B con un cammino teoricamente più agevole. Il compito però non è semplice, perché Prato ha fino ad ora vinto tutte e sette le partite giocate in casa, e si presenta all’appuntamento molto carico: i modenesi sono reduci da una bella vittoria sulla coriacea reggiana, ma non possono permettersi i passaggi a vuoto messi in mostra contro i reggiani, se non vogliono soffrire. Più facile il compito della Coopernuoto Carpi, che alle 20 alla Campedelli ospita il fanalino di coda President Bologna: si gioca anche in Promozione, con il Penta 2 che alle 16 riceve alla Dogali l’imbattuta 2000 service Bologna, mentre domani l’Onda Blu Formigine si gioca a Riccione le ultime chances di approdare ai Playoff per la promozione in C, e la Coopernuoto 2 cerca i primi punti stagionali contro la Coop Parma 2. E’ fermo il campionato di serie B di pallanuoto femminile, proprio quando il Penta Modena aveva dimostrato di potersela finalmente giocare.

m.c.