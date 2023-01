Per Aimi e Bertolini si aprono le porte del Csm

Lasciato il seggio a Palazzo Madama, dopo le elezioni del settembre scorso, per l’avvocato modenese Enrico Aimi, nome di spicco di Forza Italia, stanno per aprirsi le porte di Palazzo dei Marescialli, la prestigiosa sede del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma quel portone si sta per schiudere anche per un altro volto noto della politica locale, l’avvocata Isabella Bertolini, già deputata dal 2001 al 2012 di Forza Italia, ora vicina a Fratelli d’Italia ma da sempre schierata nell’ambito del centrodestra. Nella votazione di ieri pomeriggio, protrattasi fino a tarda sera, svoltasi in seduta congiunta per i due rami del parlamento, entrambi hanno strappato infatti il consenso di deputati e senatori per entrare nella quota dei 10 candidati laici che fanno parte di questo plenum previsto dall’articolo 105 della costituzione, presieduto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Oltre ai membri laici fanno parte di questo organo di autogoverno della magistratura rappresentanti dei magistrati e di diritto anche il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. L’accordo per l’elezione dei membri laici trovato in extremis tra deputati e senatori dei due schieramenti prevedeva 7 nomi per la maggioranza di centrodestra, da attribuirsi rispettivamente 4 nomi a FdI, 2 alla Lega e 1 a FI, che tra gli altri hanno appunto convenuto sui nomi dei due modenesi. Mentre per il centrosinistra ne sono stati assegnati 3 divisi uno ciascuno a Pd, M5S e AzioneItalia Viva.

Per superare il quorum richiesto ai fini della validità della votazione occorrevano 363 voti. I membri laici per legge devono essere scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati con almeno quindici anni di esercizio alle spalle. Aimi e Bertolini sono dunque i primi modenesi nella storia di questo organo di rilevanza costituzionale che metteranno piede nella sede del CSM. Nessun modenese in passato aveva raggiunto in ambito giudiziario o legale una posizione di così alto prestigio. Prima della riforma Cartabia i membri laici del CSM erano 8, corrispondenti a un terzo dei 27 componenti.

a.g.