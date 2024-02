Per Bianco è in arrivo il rebus formazione

Non saranno solo gli infortunati (solo verso metà settimana si saprà se l’infermeria potrà almeno parzialmente svuotarsi, ma non più di tanto) a turbare il sonno di Paolo Bianco nella settimana che porterà il Modena alla sfida di domenica pomeriggio contro il Venezia allo stadio Penzo. Il mister canarino, ed è praticamente inevitabile a questo punto del campionato, sta cominciando a fare i conti con le tante diffide che pendono sul capo dei suoi giocatori (al momento sono sei, leggi Manconi, Strizzolo, Bozhanaj, Abiuso, Battistella e Cotali) e con le squalifiche che inevitabilmente, prima o poi, ne derivano. Il rovescio della medaglia è rappresentato ovviamente dal rientro di Palumbo che il suo stop lo ha scontato sabato scorso contro il Cosenza. I cartellini gialli subiti sabato scorso da Zaro e Ponsi hanno fatto scattare un turno di stop ai due giocatori: un turno di forzato riposo che porterà inevitabilmente il mister canarino a ripensare la formazione e ad un eventuale cambio di modulo. Provando ad azzardare che Bianco possa continuare con il 3-5-2 che ha dato nelle ultime giornate equilibrio e risultati alla squadra, in difesa al posto di Zaro rientrerebbe Pergreffi, che formerebbe la linea a tre con Riccio e Cauz.

Il problema è trovare un sostituto a Ponsi come esterno di destra a centrocampo: se Oukhadda sia eventualmente recuperabile in extremis lo sapremo come detto tra qualche giorno, e nel caso non è detto che possa essere rischiato dal primo minuto, stesso discorso per Duca. Bianco potrebbe allora sfruttare la duttilità di Santoro, schierandolo nel ruolo che averva già ricoperto nel finale di gara a Genova contro la Sampdoria, oppure affidare la fascia destra a Magnino, utilizzato in quella zona di campo in qualche occasione nelle amichevoli estive. Se invece si tornasse alla difesa a quattro, con Riccio a destra e Corrado a sinistra, e in mezzo a loro Cauz e Pergreffi: con il centrocampo a tre tornerebbe di attualità il trequartista davanti alle due punte, con il rientro di Tremolada dopo tre panchine consecutive, o in alternativa Bozhanaj. Ci potrebbe stare, anche se appare più difficile, lo schema ad albero di Natale, col doppio trequartista davanti ad una punta centrale che potrebbe essere Gliozzi. Vedremo. Bianco è abituato a sorprenderci, e mai come in questa occasione sarà difficile indovinare la formazione che andrà a Venezia per cercare di continuare la striscia positiva di risultati.

Alessandro Bedoni