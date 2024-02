Per Carpi arriva la decima sconfitta

Arriva la decima sconfitta di fila per la Pallamano Carpi, sempre ultima in Serie A Gold. I bianconeri cedono 31-26 alla Vallauri di fronte al Bozen, che già al riposo era sul 16-12. Altoatesini avanti dall’avvio sempre di 2 o 3 reti che arrivano sul +7 al 10’ della ripresa e poi amministrano. CARPI: Jurina, Monzani, S. Serafini, Soria 2, Nocelli 8, Carabulea 1, Cioni, Coppola 2, Sibilio, Quaranta, Damjanovic 6, Errico 2, Marques Costa 3, Sortino 2. All. D. Serafini. In serie A Bronze la Pantarei Modena sogna il colpo grosso con la capolista Bologna United dopo il 15-12 di metà gara, ma poi si arrende per 30-28 subendo un decisivo parziale di 6-0 a inizio ripresa. MODENA: Stallo 5, Martinelli, Pugliese 3, Gollini 4, Prandi 1, Boni , Morselli 1, Bernardi, Pollastri 4, Dalolio, Caretti, Gualtieri, Vaccari 2, Bruni 2, Petrillo, Gibertini. All. Sgarbi.