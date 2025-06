Per celebrare il mito la Notte sarà Rossa

La città del Cavallino torna a illuminarsi di rosso, ancor più del solito. Sabato 14 giugno torna, infatti, la Notte Rossa: la giornata nella quale si celebra la passione per il marchio Ferrari e, più in generale, per gli sport motoristici, la stessa passione che rende Maranello il luogo conosciuto e apprezzato che è a livello internazionale. Nell’edizione odierna, reduce dai recenti successi della Scuderia nella categoria, le principali attrazioni saranno tematizzate WEC (World Endurance Championship, celeberrimo campionato di gare di durata). A tal proposito, sarà esposta in Piazza Libertà, in un allestimento a cura del Museo Ferrari, la hypercar Ferrari 499P - la vettura vincitrice dell’ultima 24 Ore di Le Mans - insieme a una F40 della mostra ‘Supercars’.

Sul palco della Piazza interverrà, alle 19:00, un ospite d’eccezione: Giancarlo Fisichella, pilota di Formula 1 dal 1996 al 2009 e vincitore di tre Gran Premi. Il pilota italiano, insieme alla giornalista sportiva Claudia Peroni, parteciperà a ‘Caffè Con’ coordinato da Vincenzo Gibiino del Ferrari Club Italia (tra i maggiori partner della kermesse motoristica). Ospiti anche gli studenti del progetto mostra ‘Formula 1 in Schools’, competizione educativa che sfida gli studenti delle scuole superiori a progettare, costruire e gareggiare con modelli in miniatura di auto della massima categoria automobilistica.

Punto forte della Notte Rossa sarà, come di consueto, l’apertura al pubblico di Viale Enzo Ferrari, la strada che attraversa l’area degli stabilimenti del Cavallino, con possibilità di percorrerla a piedi dalle 18:30 all’1:30, così come l’apertura fino a mezzanotte del Museo Ferrari con tariffa speciale e visite guidate gratuite su prenotazione. Le strade del Centro vedranno poi l’esposizione di decine di Ferrari, in un lungo fiume di macchine rosse, in particolar modo le granturismo di ieri e di oggi, da ammirare durante la serata che inizierà ufficialmente alle 20:00 con il dispiegamento dell’immensa bandiera raffigurante il Cavallino Rampante a forma di cuore - a cura, come da tradizione, dal Scuderia Ferrari Club Caprino Bergamasco.

"La Notte Rossa è un’occasione straordinaria per Maranello, è un appuntamento speciale per la nostra città - spiega il Sindaco Luigi Zironi - ed è un grande evento che negli anni è cresciuto e che, anche in questa edizione, vede il coinvolgimento fondamentale dei commercianti, delle aziende, delle associazioni e dei club dei tifosi. Una festa, un momento di aggregazione aperto a tutti". Il programma completo è sul sito del Comune di Maranello.

Gabriele Arcuri