Per cinque volte i gialli vittoriosi fuori casa alla ‘prima’

Gli esordi in campionato del Modena in trasferta spesso e volentieri non sono stati felici. Ma qualche volta anche lontano dalle mura amiche del Braglia si è partiti col piede giusto: negli ultimi cinquant’anni i canarini, compresa l’impresa di Marassi di lunedì sera, hanno sbancato lo stadio avversario, nella prima giornata, in altre cinque occasioni. In serie B nella stagione 1986/87, 0 a 2 sul terreno del Pisa, mentre in serie C nella stagione precedente, 1 a 3 alla Rondinella Marzocco, nel 1995/96 0 a 1 a Carrara, nel 99/2000 1 a 2 a Montevarchi e il più recente era stato nel campionato 2020/21, con la squadra guidata da Mignani che aveva espugnato il terreno del Gubbio per 0 a 2. In realtà ci sarebbero altri due precedenti, ma in entrambi i casi il turno era stato posticipato e quindi di fatto non si era trattato, a livello temporale, della prima gara stagionale: Atalanta-Modena 1-3 in serie A nel 2003/04 e due stagioni or sono, in serie B, Brescia-Modena 0 a 1. I calendari li hanno contati come prima giornata e quindi mettiamo anche queste due gare nel libro d’oro degli esordi vincenti in trasferta.

a. b.