Per Doig solo panchina, segnano Lipani e Fadera

Qualcuno, come Josh Doig, è rientrato ‘riposato’, non avendo giocato nemmeno un minuto delle due gare che la ‘sua’ Scozia ha giocato contro Danimarca e Bielorussia. Qualcun altro, come Luca Lipani (nella foto), un tantino ‘spremuto’, complici due presenze su due possibili con l’under 21 azzurra, cui ha regalato anche un gol. Un gol anche per Fadera, in Gambia-Burundi, e per Candè contro il Gibuti, e una presenza – su due – per Idzes con l’Indonesia. Poi Muric e Muharemovic, che il loro lo hanno fatto con Kosovo e Bosnia, e Konè, che ha giocato circa 150’ dei 180’ che il Canada ha disputato contro Romania e Galles.

Archiviata la pausa, e risposto alle chiamate delle loro nazionali, ‘l’internazionale neroverde’ da ieri è agli ordini di Grosso al Mapei Football Center, che ne valuterà lo condizione da qui a domenica alle 18. Quando servirà squadra la più ‘fresca’ possibile. Ancora out Thorsvedt e Skjellerup, il tecnico neroverde ha comunque di che scegliere. Mentre ha di che sorridere il cassiere del Mapei Stadium: il settore ospiti è esaurito, la prevendita viaggia: al Mapei Stadium potrebbero essere tra i 12 e 15mila spettatori a far da cornice a Sassuolo-Lazio. Arbitra Tremolada di Monza, che già diresse l’ultimo incrocio tra neroverdi e biancocelesti, quello del 26 maggio 2024 finito 1-1.