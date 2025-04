Per entrare nel mondo del domani. Dal fascicolo sanitario allo Spid: corsi di informatica e smartphone

Proseguono anche ad aprile e maggio i corsi di informatica di base e di utilizzo di smartphone organizzati da Make it Modena, la palestra digitale del Comune di Modena che rappresenta uno dei sette punti di facilitazione digitale presenti in città con l’obiettivo aiutare i cittadini a orientarsi nel mondo digitale e accedere ai servizi online.

I corsi, gratuiti, si svolgono in strada Barchetta 77 per un massimo di 24 persone per volta. Per partecipare è necessaria la prenotazione, contattando l’Urp del Comune di Modena al numero 05920312, attivo lunedì e giovedì dalle 9 alle 18, e martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13.

Nel dettaglio, il corso di informatica di base si tiene, ad aprile, dalle 18 alle 20, nelle giornate di martedì 15, 22 e 29 e di giovedì 17, 24 e mercoledì 30; mentre a maggio, sempre allo stesso orario, nelle giornate di martedì 6, 13, 21, 27, giovedì 8, 15, 29 e venerdì 23. Il programma del corso parte dai concetti e dalle informazioni di base sul funzionamento del computer per arrivare fino alla posta elettronica e alla navigazione sul web. Tra i vari argomenti, trattati da personale esperto, ci sono anche il focus sui browser per la navigazione sulla rete, pure in modalità “incognito”; la connessione cablata a internet e attraverso il wi-fi; gli antivirus; i documenti allegati ai messaggi di posta elettronica; i servizi di Google, tra cui quelli in cloud. Il progetto, che rientra nelle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è volto ad aumentare le competenze digitali dei cittadini.

Il corso sugli smartphone Android si svolge invece ad aprile, dalle 14.30 alle 16.30, nelle giornate di martedì 15, 22 e 29 e a maggio, alla stessa ora, nelle giornate di giovedì 8, 15, 29 e mercoledì 21. In particolare, attraverso le lezioni si approfondiranno l’utilizzo da cellulare di Spid, Fascicolo sanitario, app di Hera, mail e di altre app con attenzione alla sicurezza.

I sette punti di facilitazione digitale attivati dal Comune di Modena rientrano nell’ambito del progetto regionale “Digitale Facile” e offrono un servizio di consulenza individuale gratuita su appuntamento, dedicato a tematiche fondamentali come l’attivazione e l’uso dell’identità digitale (Spid e Cie), l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico, l’utilizzo dell’app IO e la richiesta di certificati anagrafici online.

Nello specifico, MakeitModena rappresenta l’unico punto – insieme a Laboratorio Aperto – che offre non solo consulenza individuale gratuita, ma anche corsi pratici e completamente gratuiti rivolti a cittadini di ogni età che desiderano acquisire competenze digitali di base, indispensabili nella vita quotidiana.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.makeitmodena.it.