"Per gli immobili abbandonati fare ordinanze non basta"

"Fare le ordinanze non basta. La riqualificazione delle aree abbandonate deve essere parte integrante di un disegno più ampio di politiche sociali mirate e a lungo termine: solo così le realtà e gli immobili degradati si trasformeranno in un valore aggiunto per la città e i residenti". Dopo le ultime proteste, raccontate dal Carlino, sulle situazioni difficili in via Begarelli, Parco XXII Aprile e altre zone in stato di abbandono, il comitato ‘Respiriamo Aria Pulita’ della Madonnina lancia un appello all’Amministrazione perché avvii un ‘piano d’azione’ più concreto e partecipato sul destino di diverse aree difficili della città. "Anche nel nostro quartiere, come ribadito in molte occasioni, sono presenti contesti delicati che i proprietari faticano, o non hanno interesse, a rilanciare – sottolinea la portavoce del gruppo di residenti, Chiara Costetti –. Pensiamo all’ex Trony sotto il cavalcavia del bowling, meta ripetuta di bivacchi, ma anche all’ex autolavaggio all’incrocio con via Amundsen, alcuni cantieri edili bloccati da anni, diversi capannoni sfitti al Villaggio Artigiano e affacciati su via Emilia, senza dimenticare l’ex Senada. Si tratta di situazioni su cui andrebbero avviate azioni mirate da parte dell’Amministrazione, sia coinvolgendo i cittadini che cercando coi proprietari delle soluzioni agevolate per rendere più appetibile la riqualificazione". Il messaggio lanciato dal comitato è chiaro: non basta incalzare i privati sulla manutenzione ordinaria dei siti abbandonati, è necessario convincerli a progettare una rigenerazione che, di conseguenza, migliorerà la vivibilità dei quartieri stessi. "Che il sindaco faccia un’ordinanza urgente per tagliare l’erba e ripristinare le recinzioni rotte non è sufficiente – aggiunge Costetti –. Certo, è fondamentale mantenere il decoro, ma a questo deve necessariamente fare seguito un percorso di dialogo con gli stessi privati perché si convincano a mettere mano al capannone abbandonato o alla zona dismessa per ridarle vita". Un esempio sono le Fonderie Cooperative per cui "il Comune, in passato, si era reso disponibile a prevedere delle premialità, anche in termini volumetrici, per la rigenerazione dell’area attraverso la dismissione degli immobili. Al momento non ci sono purtroppo notizie in questo senso – ricorda la portavoce del comitato –, ma a prescindere è la dimostrazione che l’Amministrazione può agevolare certe tipologie di riqualificazione". Nello specifico – continua Costetti – "diverse normative in vigore mettono a disposizione dei sindaci alcuni strumenti per incentivare e agevolare i privati che vogliono rigenerare aree e capannoni". Imprescindibile, in questo quadro di lotta al degrado, il coinvolgimento dei cittadini nei vari quartieri: "Dialogare coi residenti che ogni giorno soffrono sulla propria pelle la convivenza col degrado in ogni sua forma, è il punto di partenza – conclude Costetti –. Il controllo sul territorio e le azioni per migliorarlo possono avere prospettive ancora più efficaci se accompagnati da politiche sociali mirate e piani condivisi di riqualificazione del tessuto sociale e urbano".

Vincenzo Malara