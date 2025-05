Per i Negrita tour e doppia festa al Vox

Sarà come una grande festa, una festa doppia per più di trent’anni di splendida, entusiasmante carriera. Stasera e domani al Vox club di Nonantola, i Negrita concluderanno il loro tour "Canzoni per anni spietati", dal titolo del nuovo progetto discografico uscito il 28 marzo. Accanto ai grandi brani che hanno costellato la carriera della band aretina (successi come "Cambio", "Mama Mae", "Rotolando verso sud", "Gioia infinita" o "In ogni atomo"), il tour è appunto l’occasione per proporre dal vivo le nuove canzoni, pubblicate a sette anni dal precedente lavoro in studio, come i singoli "Non esistono innocenti amico mio", "Noi siamo gli Altri" e "Nel blu (Lettera ai padroni della Terra)". Paolo ‘Pau’ Bruni, Enrico ‘Drigo’ Salvi e Cesare ‘Mac’ Petricich (che in tour sono accompagnati da Giacomo Rossetti, basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano, tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, batteria) da sempre sanno fare breccia nel cuore e nell’affetto del loro pubblico: "Il loro nuovo concept album – viene spiegato – rappresenta un vero e proprio atto di libertà creativa e di pensiero, un ritorno potente e necessario per un gruppo che, oggi più che mai, ha qualcosa di importante da dire".

Sono trascorsi già più di tre decenni da quel 10 marzo 1994, quando uscì l’album di debutto, "Negrita": da allora la band ha continuato a sorprendere e a innovare con nove album in studio, tre album dal vivo e una serie di hit divenute iconiche. E anche nelle canzoni del nuovo album c’è uno sguardo attento dai temi del mondo , alle sue contraddizioni, alle sue emozioni. Per esempio, "Noi siamo gli altri" è come un manifesto, un’ode alla resistenza e alla ricerca dell’autenticità: "Noi siamo gli altri e crediamo ancora nelle canzoni ed aspettiamo le rivoluzioni ma chi le ha viste mai? – è il testo del brano –. Noi siamo quelli, quelli sempre in minoranza, l’alternativa alla vostra arroganza, siamo gli antieroi. E siamo liberi, i liberi pensatori, siamo i figli, siamo i genitori che non si arrendono mai".

"Viviamo in un’epoca confusa e violenta e le semplificazioni continue non aiutano a capire la realtà delle cose, anzi, spesso le complicano – sottolineano i Negrita –. Dire o sentire continuamente: destra o sinistra, rosso o nero, progressisti o conservatori non significa più niente, i tempi sono cambiati, i centri di potere sono cambiati, ma è evidente che il detto ‘divide et impera’ continua ancora a funzionare: Infatti dividere in tifoserie per comandare meglio è un processo in atto ogni giorno qui in Occidente". Pau e amici aggiungono che "molte parole come democrazia, giustizia o libertà stanno mutando di significato fino addirittura ad annullare o capovolgere il senso originale. Noi Negrita, come molte altre persone, siamo stanchi di questa condizione e vogliamo dirlo, rimarcarlo a gran voce e addirittura cantarlo. Non ci riconosciamo in queste semplificazioni bugiarde. Non siamo allineati e non ci sentiamo rappresentati da nessuno purtroppo, ma almeno abbiamo un pensiero libero. Siamo dei liberi pensatori che fanno ormai fatica a sognare un mondo migliore, anche se non smetteremo mai di provarci".

Il concerto di domani sera registra già il tutto esaurito, mentre sono ancora disponibili biglietti per quello di stasera, sempre alle 21, con le prevendite su Vivaticket.

s. m.