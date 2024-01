Per il Castelnuovo colpo grosso a Vezzano con Nadini e Di Guglielmo

VEZZANO

0

CASTELNUOVO

2

VEZZANO: Moscardelli, Arduini, Neri, Ferri (87’ Mercadante), Melloni, Grossi (69’ Campaniello), Traore, Piermattei N., Bassoli (69’ Spadacini), Piermattei F., Maniscalco. A disp: Grassi, Le Piane, Salerno, Arduini, Stradi, Terni. All. Vinceti.

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Buffagni (85’ Fosu), Bosi, Pedroni (69’ Schenetti), Bellei Ponzi, Guglielmetti, Carbone (75’ Copertino), Di Guglielmo, Nadini (61’ Progulakis). A disp: Braglia, Manini, Stanzani, Pederzoli, Cantaroni. All. Consoli.

Arbitro: Buccirossi di Ravenna

Reti: 5’ Nadini, 93’ Di Guglielmo.

Note: espulso al 48’ Maniscalco, ammoniti Bassoli, Buffagni, Di Guglielmo, Bosi, Piermattei N., Piermattei F., Neri, Bosi, Guglielmetti, Progulakis

Seconda vittoria di fila e 7° risultato utile per il Castelnuovo che sbanca Vezzano e vola a +4 sui playout. Al 5’ Di Guglielmo calcia una punizione su cui Moscardelli non è impeccabile, arriva Nadini che insacca. Al 20’ Fabio Piermattei sfiora il bersaglio da fuori. Al 36’ Di Guglielmo ruba palla ad un difensore ma spreca tutto calciando centrale. Al 48’ il Vezzano rimane in 10 per l’espulsione di Maniscalco dopo un brutto fallo. Al 67’ calcia Di Guglielmo, Moscardelli respinge e Fontanesi mette fuori. All’82’ Buffagni sfiora l’incrocio. Al 93’ triangolazione tra i neo-entrati Copertino e Progulakis, palla per Di Guglielmo che insacca lo 0-2.