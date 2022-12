Per il cenone i ristoranti fanno il botto "Voglia di uscire, prenotazioni su del 50%"

di Sofia Silingardi

Festività ’col botto’, nei ristoranti modenesi è tutto esaurito per i cenoni di Capodanno. Un fine anno che, con una battuta facile, si concluderà con il botto per i ristoranti modenesi. Le prenotazioni per cenoni natalizi e Capodanno, infatti, sono andate a gonfie vele, soprattutto rispetto a un anno fa, quando le limitazioni anti-pandemia avevano condizionato pesantemente l’attività dei ristoratori. Un’indagine condotta da Cna Modena tra i propri associati (oltre 200) evidenzia un aumento delle prenotazioni del 50% in più rispetto al 2021. Peraltro, tutto il 2022 è andato complessivamente oltre le aspettative: i modenesi hanno voglia di ritrovarsi e stare insieme. Per quanto riguarda i prezzi, gli aumenti sono contenuti rispetto a un anno fa e riguardano in particolare vini e materie prime: per effetto di questi rincari il costo dei cenoni, natalizi o di capodanno, sono aumentati mediamente del 10%, con una crescita maggiore nei locali di fascia alta, più contenuta negli altri.

Matteo Marzoli (nella foto con Elena Ratto) racconta che "all’Officina della Senape per Capodanno il ristorante è al completo, già da inizio mese. Rispetto all’anno scorso è stato un anno decisamente positivo, nel 2021 in questo periodo, con i contagi, l’ultimo dell’anno era un continuo prenotare e disdire, perché qualcuno risultava positivo. Poi abbiamo fatto sold out comunque, però solo a ridosso del 31. Durante quest’anno, da maggio ad agosto c’è stato un calo a causa del caldo, mentre da settembre in poi è stato un crescendo. Abbiamo fatto un bellissimo settembre, poi ottobre e novembre e infine dicembre è stato un ottimo mese". "Nel corso di quest’anno - prosegue Marzoli - l’aumento delle materie prime e della spesa energetica è stato altissimo, e una parte si è fatta sentire sullo scontrino. Anche se il grosso lo abbiamo tenuto su di noi".

Anche Nunzio Toselli, dello Stallo del Pomodoro, conferma, "tutta questa stagione è andata molto bene. Noi siamo stati fortunati durante tutto l’anno. Anche l’anno scorso era andato bene, ma quest’anno è andato meglio". Nel suo ristorante, "non abbiamo fatto aumenti legati alle bollette. Anche nel menu in corso adesso, i prezzi sono gli stessi di settembre: tortelloni, tortellini e tagliatelle costano esattamente come prima del covid. È chiaro che, se facciamo un piatto nuovo, dobbiamo tenere conto dei costi della materia prima. L’ultimo dell’anno, ad esempio, ci sarà il salmerino, un pesce di montagna: a fine novembre costava 20 euro al chilo, adesso ne costa 33-35, quindi se dovessi portarlo nel menu dell’anno prossimo ne dovrei tenere conto".

Ma, per altri motivi, "non abbiamo aumentato nulla: il caffè da noi costa un euro, ed è così da quando hanno introdotto l’euro. Questo perché abbiamo una clientela ‘normale’, ci rivolgiamo a quelle persone che comunque hanno già il loro portafoglio intaccato dall’aumento dei costi. È chiaro che si riducono i margini, ma non cambia troppo perché altrimenti verrebbe meno gente. La cosa più importante è che le persone vengano e siano contente".