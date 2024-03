Per il Giacobazzi derby con Bologna

Dopo il derby Giacobazzi Modena e Highlanders Formigine ripartono in casa nella 16^ giornata di Serie C. Alle 14,30 a Collegarola arriva il Bologna per il big match fra le due terze della classe, mentre il Formigine sempre in fondo alla classifica riceve il San Benedetto. "Si affrontano due squadre con filosofie diverse - spiega Tirelli, match analyst di Modena - da una parte il nostro gruppo giovane, collaudato con giocatori cresciuti nel vivaio, dall’altra Bologna, con giocatori di grande esperienza. Sarà una partita equilibrata e bella da vedere". Le altre del 16° turno: Firenze-Romagna, Lions Amaranto-Pieve, Colorno B-Gubbio, Cus Siena-Jesi. Classifica: Romagna 72, Colorno B 62, Bologna, Modena 57, UR San Benedetto 40, Pieve 39, Jesi 31, Gubbio 28, Cus Siena 25, Lions Amaranto 24, Firenze 14, Formigine 8.