Per il ’Modena Pride 2024’ modifiche alla circolazione

Modena, 24 maggio 2024 – Domani, in occasione del Modena Pride 2024 che richiamerà in città migliaia di persone, sarà modificata temporaneamente la viabilità. La ’parata’ inizierà alle 14,30 da parco Ferrari.

Il corteo infatti, nel pomeriggio, o vedrà l’attraversamento di diverse strade del centro storico cittadino.

In particolare, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza della viabilità, sarà sospesa la circolazione stradale, escluso i veicoli di soccorso, nel percorso interessato dal passaggio del corteo: partenza dal parco Ferrari, via Emilia ovest, largo Moro, largo Porta Sant’Agostino, via Emilia centro, via Ganaceto, corso Cavour, via Tre Febbraio, piazza Roma, corso Accademia, corso Canalgrande, via Emilia centro, largo Porta Sant’Agostino, largo Moro, via Emilia ovest, parco Ferrari.

Sono inoltre previsti divieti di sosta dalle ore 10 alle 19 su entrambi i lati di via Ganaceto, nel tratto da via Emilia centro a corso Cavour, e sul lato ovest di corso Canalgrande, dal civico 65 a via Emilia centro, oltre che in via Emilia ovest, dalle 8 alle 24, nell’area adibita a parcheggio adiacente al Parco Ferrari, eccetto veicoli di soccorso, di polizia e organizzazione dell’evento

