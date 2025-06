Per il Pd le grane non finiscono proprio mai

di Barbara Manicardi

Non c’è pace per il partitone sotto la Ghirlandina. Il Pd infatti finisce sempre, suo malgrado, sotto i riflettori e al centro delle polemiche. Liti e scaramucce degli ultimi mesi però non sono nulla rispetto a questa ultima super grana che coinvolge l’Agenzia per la Mobilità amministrata ancora adesso dall’attuale segretario provinciale Stefano Reggianini. Il buco di oltre 400mila euro nei conti dell’ente è sicuramente un caso giudiziario ma, secondo il centrodestra, anche politico visto che parliamo di soldi pubblici e di un entr controllato da Comuni e Provincia. La domanda è: chi doveva controllare in tutti questi anni la regolarità dei conti? La parola alla giustizia.