Per il Sassuolo è un naufragio a Firenze. Squadra rassegnata, la B è più vicina

Adesso resta solo la matematica. La sconfitta di Firenze consegna il Sassuolo ad un epilogo che prenderà forma, a occhio, entro un paio di settimane. Naufragano, i neroverdi, dando l’impressione di essere rassegnati al peggio. Se Firenze era gara decisiva, preparata con ritiro anticipato, non si può dire il Sassuolo l’abbia interpretata come tale. Mai pericoloso, mai in partita. Sconfitto, e ben oltre l’esito di una gara che ha conferma i limiti di una squadra che oggi, stanti assenze e condizione, la seria A non la vale. Da una parte c’è il turnover – volontario – di Italiano, stretto da una gara ogni tre giorni che impone gestione delle energie, dall’altra quello di Ballardini. Mica voluto, quello del ‘Balla’, che senza acciaccati e assenti ‘arrangia’ modulo più di lotta che di governo ma ne ottiene zero. Kumbulla alla ‘prima’ in difesa, Doig in mediana, Volpato a tutta fascia, Thorstvedt ‘sottopunta’ opposti ad una Viola recita a memoria. Da subito, peraltro: battono due corner nei primi 90’’ di gioco, i padroni di casa, che controllano il match, mai controllati da un Sassuolo che, ancorchè coperto, rischia.

Al 15’ su Sottil, ma soprattutto 3’ dopo, quando la doppia linea a quattro che doveva proteggere Consigli si slabbra e lo consegna alla conclusione del solito Sottil che vale l’1-0. La rete concretizza il gap già scritto nella classifica e nello svolgimento di un avvio di match che prosegue sulla stessa falsariga: Sassuolo in difficoltà, Fiorentina in gestione, con possesso di palla ‘bulgaro’ a garantirle incedere non privo di agi. Perché se hai la palla, gol non lo prendi. E perché il Sassuolo, diciamolo, costruisce zero: in fase di possesso beccheggia fino alla trequarti e poi si spegne, in fase di non possesso concede metri di cui approfitterebbe Parisi, se l’incrocio dei pali non ne respingesse il tracciante al 29’, e Ikone, se non esagerasse in egoismo al 37’. E anche Barak, murato da Consigli al 44’. Il Sassuolo che resta in partita è un’illusione ottica: i cambi all’intervallo – Mulattieri e Bajrami – fruttano uno scatto d’orgoglio che si spegne sul fondo con la conclusione di Boloca del 3’ s.t., insieme alle speranze del Sassuolo di riaprire un match che il colpo di testa di Martinez Quarta, siamo poco oltre il 50’, gli chiude in faccia. Perché è vero che Thorstvedt dimezza subito dopo, ma altrettanto vero che alla Fiorentina servono 5’ per rimettersi a distanza di sicurezza, e oltre, con la doppietta di Gonzalez e il gol di Barak. Siamo a metà ripresa, il Sassuolo non c’è più. Il palo lo salva dal cappotto, poi la Viola si ferma. Il Sassuolo, invece, era fermo da un po’…

Stefano Fogliani