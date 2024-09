Per il Sassuolo la prima sosta è sempre fatale

Zero vinte su nove. Otto perse e una pari. Il viatico non è granchè, e anche se è relativo alla serie A e non alla B, sempre di Sassuolo e del suo riaffacciarsi al campionato dopo la prima sosta del campionato a settembre si parla, quindi tanto vale darne conto, soprattutto oggi che i neroverdi ricominciano a lavorare mettendo nel mirino la Carrarese e con la neopromossa toscana la prima di due trasferte – l’altra è a Cosenza, si gioca sabato 21 – sulla carta contendibili. Sulla carta, appunto, perché la statistica relativa al Sassuolo settembrino che torna in campo dopo la prima pausa stagionale è da brividi.

Già: nell’impresa di vincere la prima gara dopo la prima pausa sono riusciti Dionisi nel 2022/23 battendo la Salernitana e De Zerbi tre stagioni prima sbancando Bologna, ma in entrambi i casi si giocò a ottobre. Settembre, invece, racconta solo – o quasi – rovesci, alcuni anche clamorosi. Come quello della stagione scorsa, con il Sassuolo che si riappropria della sua stagione ma non di se stesso, si fa battere dal Frosinone 4-2 in rimonta accendendo i primi campanelli di allarmi. Niente vittoria nemmeno nel 2021/22, con il Sassuolo che perde 2-1 dalla Roma, che lo aveva battuto (4-2, questa volta) anche nel 2019/20. Finita qui? Nemmeno per idea: stagione 2018/19, a Torino è 2-1 per la Juventus, nel 2017/18 è l’Atalanta a prevalere ancora per 2-1 e l’anno prima ecco ancora la Juventus: Allianz Stadium, 10 settembre 2016, 3-1 per i bianconeri. Unico acuto ‘settembrino’, si fa per dire, il 2-2 ottenuto al Mapei Stadium contro l’Atalanta all’alba della stagione 2015/16 mentre prima era stato, ancora buio pesto. Nel 2014/15 un Inter-Sassuolo 7-0 e nel 2023/14 Verona-Sassuolo 2-0. Che le statistiche contino poco si sa, ma nello studiarle non sfugge nemmeno come tutte le sconfitte siano arrivate lontano in trasferta. Da dove i neroverdi ricominciano domenica…

E Grosso? Non dissimili rispetto a quelli del Sassuolo, i precedenti, per lui: nel 2022/23 la B si fermò l’ultimo fine settimana di settembre e il tecnico neroverde, allora sulla panchina del Frosinone con cui vincerà il campionato, perse a Parma mentre la stagione prima i ciociari si fecero fermare sullo 0-0 dal Perugia. Per trovare una vittoria di Grosso dopo la prima pausa del campionato occorre tornare al 2018/19, quando il tecnico neroverde era allenatore del Verona che batterà per 4-1 il Carpi. Lo score complessivo del tecnico del Sassuolo – una vinta, una persa, una pari – è decisamente migliore ma, visto il ruolino di marcia dei neroverdi, non è che ci volesse granchè…