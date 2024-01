Per il secondo anno consecutivo Avis supera le mille donazioni

Per il secondo anno consecutivo i donatori Avis della sezione di Pavullo e del comprensorio montano hanno superato le mille donazioni annue 573 delle quali donazioni di sangue intero e 547 di plasma. É aumentato anche il numero di iscritti con l’arrivo di 50 nuovi donatori, molti dei quali ragazzi giovani. Al 31 dicembre scorso ammontano a 598 attivi "proporzionalmente pochi rispetto ai numero di cittadini residenti, ma fortunatamente in continua crescita", è il commento del vice presidente Marco Giusti, che aggiunge: "Il fatto che i giovani siano sempre più coinvolti in un’attività indispensabile per la cura di numerose patologie e a garantire la sopravvivenza di molte persone è segno di un tenore di vita sano, equilibrato e di tanto altruismo garantendo la sopravvivenza a numerosi pazienti". L’orientamento della sede AVIS di Pavullo rispecchia quello nazionale quanto all’aumento della raccolta di plasma rispetto a quella del sangue. Ora l’Italia è ai primi posti in Europa per la quantità di plasma donato spontaneamente e inviato alle aziende farmaceutiche autorizzate alla lavorazione industriale. Il plasma è impiegato nella produzione di farmaci salvavita come i fattori per la cura dell’emofilia, le immunoglobuline (come quelle anti tetano) e l’albumina, utilizzata in alcune patologie del fegato e dei reni. Possono diventare donatori uomini e donne tra i 18 e i 60 anni.

w.b.