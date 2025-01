Per il Terre di Castelli la rincorsa si ferma ad Agazzano

AGAZZANESE 2 TERRE DI CASTELLI 1

AGAZZANESE: Bertozzi, Negri, Favari, Gueye, Reggiani, Vago, Mehmetaj (28’st Soumahoro), Leone (40’st Bragalini), Carella, Mastrototaro, Vai. A disp: Di Maio, Barba, Bakraoui, Haldeda, Pastorelli, Stroppa. All: Piccinini.

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gargano, Ben Driss, Giordano, Gigli (37’st Baldari), Hajbi (29’st Dembacaj), Bruno (1’st Barbolini), Hasanaj, Esposito (21’st Pigozzi), Iori (21’st Tzvetkov), Scarlata. A disp: Venturelli, Deliu, Nait, La Manna. All: Domizzi.

Arbitro: Lupo di Venosa.

Reti: 26’ Vai, 37’ Iori, 28’st Vai

Note: ammoniti Gigli, Hajbi, Mehmetaj, Soumahoro, Bragalini

Si ferma dopo 2 vittorie ad Agazzano la risalita del Terre di Castelli, sconfitto 2-1 dai piacentini. La squadra di Domizzi scivola così al 5° posto, staccato dallo Zola. Il tecnico sceglie il 4-3-3, con Esposito e Iori sulle ali a spalleggiare bomber Scarlata. Al 10’ Carella spara a colpo sicuro dall’area ma una deviazione salva il Terre. Al 15’ diagonale di Hasanaj e provvidenziale salvataggio nei pressi della linea di Reggiani. Al 26’ Negri pennella un gran cross dalla destra per l’incornata di Vai che vale l’1-0. Subito dopo botta di Mehmetaj murata. Al 37’ il pari: Bertozzi perde palla in uscita su corner e Iori non perdona. Prima del riposo Scarlata spara a lato il 2-1 e poco dopo Bertozzi si riscatta dicendo di no ad una sassata di Giordano. Nella ripresa dopo due chance per Mastrototaro e Vago, al 27’ Negri, imbeccato da Carella, mette dentro da destra un cross basso che Gibertini smanaccia in uscita sui piedi di Vai, pronto a firmare il 2-1. Il Terre vede sfumare nel finale il 2-2 con una traversa sul tiro cross di Gargano.