Per la Cgil è tempo di assemblea Salari e difesa della Costituzione, è in arrivo Maurizio Landini

E’ convocata per venerdì 8 settembre l’Assemblea dei delegati e delle delegate della Cgil Modena a cui parteciperanno oltre 500 tra delegati, delegate, attivisti e attiviste modenesi, oltre a esponenti di numerose associazioni territoriali che aderiscono, insieme alla Cgil, alla manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma "La via maestra. Insieme per la Costituzione".

"Voglia di Costituzione" è proprio il titolo scelto per l’Assemblea modenese alla quale parteciperà lo stesso segretario generale nazionale Maurizio Landini per ribadire i temi portanti della mobilitazione nazionale per la difesa di diritti e salari, per il lavoro, l’istruzione e la salute, l’ambiente e la pace. Un evento che appare particolarmente significativo in un momento in cui la cronaca modenese è stata caratterizzata da diversi infortuni sul lavoro, anche gravi.

L’incontro modenese si apre alle ore 10 presso la polisportiva San Damaso (stradello Scartazzetta, 53). Conduce il giornalista di collettiva.it Giorgio Sbordoni, alle ore 10.15 relazione del segretario Cgil Modena Daniele Dieci, alle 10.45 l’intervento di Thomas Casadei professore di Filosofia del Diritto e di Teoria e Prassi dei Diritti Umani di Unimore, dal titolo “Maestra Costituzione: la rivoluzione è attuarla”. Alle 11.15 interventi di delegatie che hanno partecipato nelle scorse settimane alle assemblee congiunte delle categorie Fiom, Fp e Flc Cgil nelle aziende metalmeccaniche della provincia di Modena "a difesa – fanno sapere i sindacati – di due tra i principali Beni Comuni tutelati dalla Costituzione e oggi fortemente sotto attacco: istruzione e sanità pubbliche".

Chiude la mattinata alle ore 12 il segretario generale nazionale Cgil Maurizio Landini.