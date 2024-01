Per la difesa occhi anche su Palomino e Benamar

Si iscrivono anche Palomino e Benamar al casting in corso per la difesa neroverde. E si aggiungono a Doig, Contè, Ozkacar e Masina, che gli uomini mercato neroverdi monitorano senza tuttavia troppa fretta. Servono uno – o due, se parte Vina – difensori, ed ecco sondaggi qua e là, con un occhio alla necessità e un altro al portafoglio. Palomino, in uscita dall’Atalanta, sarebbe vicino alla Salernitana (cui il Sassuolo aveva chiesto Bradaric) ma i neroverdi un tentativo per inserirsi lo faranno, anche considerata la grande esperienza del centrale classe 1990, che a Bergamo sta trovando pochissimo spazio e non troppi minuti, chiuso prima da Kolasinac, Scalvini e Dijmisiti e adesso anche da Hien. Andasse male, ci sono fari puntati anche sull’Olanda, dove gioca il già citato Benaissa Benamar. Centrale del Volendam, classe 1997, oltre 150 presenze in Eredivise e, in stagione, 14 gettoni e 3 gol, lo si porta via per meno di un milione. Su di lui, tuttavia, anche il Genoa.