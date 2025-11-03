Per la Samichelese il primo pareggio costa il primato

Sanmichelese1La Pieve Nonantola1

Sanmichelese: Schiuma, Costa, Ferrari (9’ s.t. Merli), Baisi, Ashong, Vernia, Alicchi, Spezzani, Peddis, Casta (33’ s.t. Teneggi), Manzini. All. Azzurro (Paganelli, Doku, Rafrari, Minutolo, Notari, Gorzanelli, Geti)

La Pieve Nonantola: Mbaye, Tudini, Manari, Timperio, Sgedoni, Casarano, Boriani (22’ s.t. Migliaccio), Montorsi (45’ s.t. Iazzetta), Davitti, Cantarello (33’ s.t. Pellegrino), Gilli. All. Barbi (Borghi, Pepe, Belfakir, Shanableh, Traversi, Libertino)

Arbitro: Giona di Finale Emilia (Sirico, Orsi)

Reti: 13’ p.t., Ashong, 38’ p.t. Montorsi (rig.)

Note: ammoniti Spezzani, Baisi

Il primo pari casalingo stagionale costa il primato alla Sanmichelese, scavalcato dal Medolla San Felice, che ha una gara in più ma si issa a +2. Allo ‘Zanti’, dove fino a ieri la squadra di Azzurro non aveva sbagliato nulla, finisce 1-1 e se i sassolesi recriminano, festeggia La Pieve, in coda ad una gara piena di attenzione e organizzazione, che l’ha vista a lungo tenere sulla corda i padroni di casa. Già dall’avvio, quando gli ospiti hanno sfiorato, con Tudini, quel vantaggio che ha invece trovato la Sanmichelese, con una prodezza di Ashong che tuttavia non è bastata. La Pieve ha infatti capitalizzato un errore di Spezzani trovando prima dell’intervallo, con Montorsi su rigore, la rete del pareggio. Nella ripresa, vano pressing della Sanmichelese, arginato con efficacia dagli ospiti.