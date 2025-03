Per la Sanmichelese è un colpo grosso che vale il secondo posto

CASTELNUOVO

1

SANMICHELESE

2

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Pivetti, Baroni, Manini (62’ Paltrinieri), Le Guern, Bellei Ponzi (62’ Copertino), Carbone (81’ Cantaroni), Bellentani (81’ Progulakis), Fugallo (72’ Cheli). A disp: Braglia, Stanzani, Buffagni, Fosu. All. Casagrandi.

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli (84’ Ferrari), Baisi, Tardini, Ashong, Alicchi, Spezzani, Peddis (67’ Notari), Manzini, Solla (67’ Farina). A disp: Paganelli, Casini, Doku, Rafrari, Gorzanelli, Palladini. All. Azzurro.

Arbitro: Musolesi di Bologna

Reti: 52’ Ashong, 78’ Notari, 92’ (rig.) Cantaroni

Note: ammoniti Carbone, Manini, Alicchi, Manzini, Schiuma

La Sanmichelese prosegue la sua scalata e con l’otta vittoria nelle ultime 10 gare si prende la seconda piazza, preziosa in chiave playoff vincendo il big match di Castelnuovo che cade dopo 9 turni (8 vittorie e un pari). Al 15’ Tardini manda alto un perfetto assist di Baisi. Poi Peddis mda due volte out di testa. Al 42’ Peddis solo davanti al portiere tenta il pallonetto, ma manda alto. Al 50’ Gilioli imbecca Fugallo, para Schiuma, ma al 52’ in mischia da corner Ashong firma l’1-0. Al 78’ in ripartenza Notari fa 2-0 sul traversone di Manzini. Nel finale il pressing dei padroni di casa produce un gran tiro di Carbone parato da Schiuma e un rigore trasformato da Cantaroni per fallo di Ashong su Notari.