Per la Stadium il percorso salvezza si fa sempre più complicato

Si fa sempre più complicato il cammino verso la salvezza della Stadium Mirandola, dopo l’ennesima sconfitta esterna sul campo di un Bologna ordinato, ma abbordabile: la formazione gialloblù continua a palesare sempre gli stessi difetti, che sembrano così evidenti da risultare incomprensibile come non se ne accorgano in società. La ricezione pressappochistica, evidenziata dal fatto che gli avversari battano sempre sul libero, condiziona negativamente la costruzione di Quartarone, che così non riesce né a sfruttare le potenzialità in attacco, né a tentare qualche pallone al centro, dove Rustichelli, tre sole palle a Bologna, e Bombardi, per lui il doppio, finiscono per spegnersi.

I RISULTATI: CUS Cagliari-Savigliano 3-1; Acqui T-S.Donà di Piave 1-3; Motta-Brugherio 3-0; Belluno-Sarroch 3-0; Bologna-Stadium Mirandola 3-0; Garlasco-Mantova 3-2; Riposa: Salsomaggiore T.

CLASSIFICA: Mantova (*) punti 47, S.Donà 41, Belluno (*) 34, CUS Cagliari (*) e Savigliano (*) 33, Acqui T. (*) 32, Motta 31, Sarroch 24, Brugherio 22, Bologna 21, Garlasco 20, Stadium Mirandola (*) 15, Salsomaggiore T- (*) 7. (*) = una partita in meno.

r.c.