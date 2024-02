Per la Symbol Amatori arriva finalmente il primo sorriso

Vale tantissimo la vittoria con cui la Symbol Amatori ha regolato Correggio, arrivato a Montale da terzo della classe: al di là del sospiro di sollievo per l’arrivo del primo agognato successo, quello che ha più impressionato è stato il modo intelligente con cui i gialloblù hanno gestito una gara che era difficile sotto tutti i punti di vista, difficoltà ingigantite dal doppio recupero messo in atto dai reggiani, prima che la rete di Beato, e la successiva gestione della gara, tagliasse definitivamente loto le gambe. Per la promozione non cambia niente, o per lo meno cambia solo sul piano psicologico, ma vincere aiuta a vincere, ed ora la Symbol sa che non si deve più fermare. A proposito del club gialloblù, è stata ufficializzata la sede della Final Four di Coppa Italia a cui i modenesi sono qualificati: Tudela e compagni affronteranno il Matera il 23 Marzo al Pala Forte di Forte dei Marmi, sede di una delle più blasonate squadre di A1, un bel palcoscenico dove regalarsi un sogno, che passa però per un doppio successo, prima con i lucani, e poi eventualmente in finale con la vincente dell’altra semifinale, tra Roller Bassano e CGC Viareggio. HOCKEY A2, 6^G.: Breganze - R. Bassano 3-2; Scandiano – Seregno 4-3; Azzurra NO - Montecchio Pr. 6-4; Symbol Amatori MO - Correggio 4-2; Sandrigo – Thiene 1-5; CLASSIFICA: Scandiano punti 16, Azzurra 15, Correggio e Thiene 10, Breganze 9, Seregno 8, Symbol Amatori, Bassano e Montecchio Pr. 5, Sandrigo 1. (r.c.)