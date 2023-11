Per le alluvioni del maggio scorso in Appennino arrivano 27 milioni

Pioggia di risorse finanziarie in Appennino da parte del commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Francesco Paolo Figliuolo, destinate al ripristino dei dissesti alla rete viaria danneggiata dagli eventi alluvionali del maggio e giugno scorsi. Ai comuni modenesi sono stati assegnati complessivamente 27 milioni di euro per finanziare 130 opere di messa in sicurezza e oltre 10 milioni arriveranno alla Provincia per ulteriori 33 interventi. In Appennino sono più di 16 i milioni a beneficio di 16 comuni dei 17 montani. Polinago con 2 milioni e 280 mila euro fa la parte del leone, seguito da Zocca con i suoi quasi due milioni. A Zocca saranno spesi anche altri 520.000 euro dei fondi concessi alla Provincia, sulla SP 25, in località Zocchetta. Con assegnazione oltre il milione seguono Pavullo (1,7), Guiglia (1,5), Pievepelago (1,4), Prignano (1,1), Sestola (1,0) e, sotto il milione, Montecreto, Montefiorino, Serramazzoni, Lama Mocogno, Fanano, Frassinoro, Riolunato, Fiumalbo e Palagano. "Sono soddisfatto dell’assegnazione – commenta Federico Ropa, sindaco di Zocca – perché le risorse trasferite coprono al 100 per cento le richieste economiche per la ricostruzione dei danni che abbiamo subito alcuni mesi fa e ci permettono di poter avviare rapidamente l’iter che porterà alla completa messa in sicurezza della rete viaria, martoriata da frane e smottamenti". Con i circa due milioni concessi, Zocca interverrà a Missano in via Fontanazzo località Casa Lucca; in via Montalbano, località Casa Ferrarino e località Cantone; in via Calizzano località Acqua Solforosa, via Braglie, via Lamari, via Fragge a Montecorone; via San Rocco e via Mavore a Montetortore; via Rosola; via Unità d’Italia a Montombraro; sui ponti di via Arenata e di via Stanzano a Ciano; via Casa Zucchi, via dello Sport, via Don Roberto Stradi nel capoluogo.

Walter Bellisi