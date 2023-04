Per le Cheerleader il sesto posto mondiale "Esibizione magica nella patria di questo sport"

di Maria Silvia Cabri

"Siamo davvero molto emozionate e soddisfatte del risultato ottenuto, torniamo a casa con un ricco bagaglio di esperienze e tanto felici". Le 24 giovani atlete di Cheerleading della Polisportiva Nazareno di Carpi, hanno rappresentato l’Italia nella categoria AllGirl Elite ai campionati mondiali di Orlando, in Florida, classificandosi al sesto posto (su dodici squadre in totale). Un ottimo risultato, per nulla scontato, che le ha portato le Flames, che vanno dai 15 ai 23 anni, ad esibirsi a livello mondiale confrontandosi con atlete internazionali. Ad accompagnarle le allenatrici Giorgia Po, Gloria Castellini e Maddalena Bigarelli. "Siamo soddisfatte – commenta Giorgia Po – il percorso che abbiamo fatto è stato ottimo. Portiamo a casa davvero un’esperienza magica perché al di là della gara e del risultato in sé, ci siamo veramente rese conto di quanto sia bello questo sport che da noi nessuno pratica e conosce. Abbiamo davvero vissuto nella ‘patria del cheerleading’: qui da ogni parte ti volti c’è qualcuno che lancia per aria una ragazza!" "Adesso ci godiamo gli ultimi due giorni in relax dopo quasi un anno molto intenso - prosegue Giorgia mentre si stanno preparando per andare a Disneyworld -. Deluse per il sesto posto? Assolutamente no! Abbiamo gareggiato in un campionato mondiale e le nostre attese erano basate in realtà con il confronto che abbiamo sempre avuto solo con noi stesse: non avevamo mai avuto la fortuna di gareggiare a livello internazionale, con atlete che praticano questo sport a tali livelli e sotto il giudizio di giudici così! Ovviamente, il sogno di arrivare sul podio c’era, ma non avevamo assolutamente questa aspettativa. Il nostro obiettivo primario era di vivere questa esperienza al mille per mille e tornare con un grande bagaglio".

Prossimi programmi? "Come Flames del Nazareno parteciperemo agli Europei che ci saranno tra giugno e luglio a Verona. Per le prossime qualificazioni mondiali…quando torniamo ricominciamo gli allenamenti poi si vedrà. Certamente rientriamo a casa molto fiduciose di continuare a praticare questa disciplina e felici all’ennesima potenza". I campionati mondiali sono stati vinti dall’Australia; l’argento alla Nuova Zelanda e il bronzo al Giappone, quindi Brasile ed Ecuador prima delle carpigiane davanti a Svizzera, Galles, Scozia e Grecia. "Nella classifica finale – commenta l’allenatrice - siamo ‘appicciccate’ all’Ecuador e al Brasile: tutti e tre abbiamo totalizzato 72 punti, le due squadre sono prima di noi solo con una differenza di centesimi, quindi siamo ancora più felici del risultato finale, dei punteggio e di ciò che è stato detto dai giudici". Mentre le ragazze di esibivano ad Orlando, a Carpi le compagne, le amiche e tutta la Polisportiva Nazareno si sono collegati in streaming dalla palestra della Solidarietà di piazzale Bob Marley.