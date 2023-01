Per le famiglie ecco il Gruffalo

E’ il Gruffalò, uno dei mostri più amati dai bambini di tutto il mondo, il protagonista del prossimo appuntamento in cartellone al Comunale nell’ambito della rassegna "Famiglie a Teatro": ispirata all’omonimo successo letterario e cinematografico, domenica 5 febbraio arriva infatti a Carpi una versione teatrale della storia, una divertente e colorata commedia musicale prodotta per la prima volta in Italia da Fondazione Aida in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, il Teatro Stabile del Veneto e la Bernstein School of Musical di Bologna, su testi adattati da Pino Costalunga e con la regia di Manuel Renga.