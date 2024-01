Per le ragazze di Piovani serve piegare l’Inter per poter agganciare la zona poule scudetto

Comincia in trasferta contro l’Inter il 2024 del Sassuolo Femminile. Oggi alle 12,30, all’Arena Civica di Milano le ragazze di Piovani cercano un successo che, classifica alla mano, varrebbe doppio. Oggi sono seste, le neroverdi, e rincorrono quella quinta posizione che darebbe loro modo di partecipare alla poule scudetto invece che alla poule salvezza.

"Ci proviamo: abbiamo fatto bene nelle ultime gare, durante la sosta abbiamo lavorato con profitto e proviamo a non fermarci. Affrontiamo un avversario di valore, che ha qualità offensive importanti, ma sappiamo che con un risultato positivo accorceremmo in modo significativo rispetto al quinto posto", le dichiarazioni della vigilia dell’allenatore del Sassuolo Gianpiero Piovani, che sa bene che tipo di insidie aspettarsi dalle nerazzurre, quarte in classifica a +6 rispetto al Sassuolo sesto. In primis la temutissima ex Michela Cambiaghi, capocannoniere delle nerazzurre con 5 gol all’attivo, ma anche e soprattutto il rendimento interno dell’Inter, imbattuta nelle cinque partite interne di questa Serie A, nel corso delle quali ha subito solo tre gol, ed è una delle sole due squadre che deve ancora registrare una sconfitta interna in questo 2023/24.

Rendimento cui le neroverdi oppongono due vittorie nelle ultime due trasferte, contro Sampdoria e Pomigliano e la voglia di rincorrere quello che Piovani alla vigilia ha definito "un sogno" che l’altra metà del cielo neroverde non vuole smettere di rincorrere. Ovvero agganciare la zona della classifica che conta, oggi distante ‘solo’ quattro punti.

s. f.