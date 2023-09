Per le vie del centro la sfida è gastronomica

Un ricco calendario di appuntamenti per la seconda edizione di EmiliaFoodFest in programma tra le vie del centro di Carpi dal 22 al 24 settembre dalle 9 alle 20 con ingresso gratuito. Sapori, curiosità, ricette inedite, cooking-show e disfide gastronomiche per sorprendere i visitatori e guidarli in un viaggio enogastronomico in Emilia-Romagna.

Grandi sfide ai fornelli con la Champions League del tortellino, una disfida gastronomica ad eliminazione diretta dove le maestre sfogline di diverse province metteranno a disposizione le loro abilità tecniche e culinarie sfidandosi a colpi di mattarello per conquistare l’ambito trofeo. Una giuria composta da giornalisti, gourmet e ristoratori sarà chiamata a decretare il vincitore. A guidare il pubblico alla scoperta della tradizione pastaia sarà Rina Poletti, maestra sfoglina dal 1979 che racconterà le particolari caratteristiche, la storia e gli aneddoti legati ad ogni tipologia di pasta.

E sempre in tema di pasta non poteva mancare il Maxi Cappelletto, una vera e propria opera d’arte che verrà realizzata live dalle mani esperte delle maestre sfogline dell’Accademia della Sfoglia guidate dalla “capitana” Rina Poletti. Un gigantesco cappelletto, la versione locale della tipica pasta ripiena che trova in ogni provincia dell’Emilia-Romagna un nome diverso con la sua storia e la sua specifica ricetta.

Tra le eccellenze del territorio non poteva mancare la mortadella, insaccato di origine bolognese e apprezzato in tutto il mondo che verrà processata sulla pubblica piazza in un vero e proprio processo alla mortadella dal titolo “Una Rosea per amica” ideato e curato da Angelo Giovannini, in cui la mortadella comparirà in qualità di imputato, dove le ragioni del collegio difensore dovranno convincere il giudice e la giuria ad emettere una sentenza di assoluzione, mentre sarà compito di un agguerrito Pubblico Ministero portare argomentazioni a sostegno dell’accusa per giungere ad un verdetto di condanna.