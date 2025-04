"Per l’hospice di Spezzano consegna nei tempi previsti"

Il ritardo sull’affidamento dell’appalto e sull’avvio dei lavori, che cominceranno solo tra un paio di mesi, non impatteranno sulla data di ultimazione degli stessi, e l’hospice di Spezzano, destinato a servire tutta l’area sud della provincia di Modena, quindi il distretto ceramico e non solo, verrà consegnato secondo i termini previsti, ovvero nel 2027. Queste, in sintesi, la rassicurazioni che l’assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi ha opposto all’interrogazione proposta da Fratelli d’Italia. Teatro della discussione la commissione Politiche per la salute e politiche sociali, presieduta da Gian Carlo Muzzarelli: a proporla Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti, che hanno chiesto chiarimenti all’assessore.

"Il Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con l’Ausl di Modena, ha avviato l’iter urbanistico per la realizzazione di un nuovo hospice, inserito in un più ampio progetto urbanistico destinato all’area di Spezzano", da detto il primo, ricordando come "il primo termine dichiarato è già stato disatteso e l’affidamento è stato a dicembre, con sei mesi di ritardo".

Pulitanò ha chiesto lumi sia sulla progettazione esecutiva che sull’avvio dei lavori, e Fabi ha risposto come "l’appalto è stato aggiudicato a dicembre, l’avvio dei lavori è programmato per fine giugno e la consegna è prevista entro la primavera del 2027, quindi nei tempi previsti".

Il progetto era stato presentato circa un anno fa presso la sala delle vedute del Castello di Spezzano, e prevede un intervento da 3,6 milioni, complice il quale, su parte di un’area a suo tempo individuata in via Ghiarella e acquistata dall’associazione ‘Amici per la vita’ grazie ai contributi, fra gli altri, della Fondazione Modena, verrà realizzato un hospice territoriale. Una struttura di 1300 metri quadrati, dotata di 14 posti letto a disposizione dei Distretti di Pavullo, Sassuolo e Vignola dedicato alle cure palliative, tipologia di cura erogata solitamente a domicilio e in ambiente ambulatoriale, ma che per alcune situazioni delicate richiede il supporto di una struttura di cure intermedie. Proprio in sede di presentazione si tracciò una road map che prevedeva l’affidamento dell’appalto entro l’estate 2024 e l’attivazione della struttura avverrà nella primavera del 2027. Il primo termine è slittato, il secondo, ha detto Fabi, verrà rispettato.

Stefano Fogliani