Per Notti Ducali in arrivo il cantante. Willie Peyote

È stato svelato ieri il quarto protagonista della rassegna "Notti Ducali" che si terrà a fine giugno in piazza Roma. Sarà Willie Peyote (nella foto), il cantautore torinese che al recente festival di Sanremo ha presentato la sua "Grazie ma no grazie". E sarà questo anche il titolo del suo tour che partirà il 25 giugno da Collegno, nel Torinese, e pochi giorni dopo, sabato 28 giugno, farà tappa a Modena. Nei suoi concerti, oltre a presentare i brani dell’ultimo album "Sulla riva del fiume", Willie Peyote festeggerà anche i dieci anni del disco "Educazione sabauda", che è stato un album fondamentale per la sua crescita artistica. "Grazie ma no grazie" è un ritornello, ma quasi un’enunciazione di vita. "La chiave del brano – spiega Willie Peyote – è l’ironia con cui affrontare le piccole prove che ogni giorno ci si presentano tra opinioni non richieste, meme viventi e tormentoni stantii. In un mondo che cambia sempre più velocemente, che spesso va in una direzione in cui non riusciamo a riconoscerci e forse nemmeno a capire del tutto, rivendichiamo la nostra indipendenza di pensiero e d’azione con ironia sì, ma anche con l’orgoglio del Cyrano nel celeberrimo (e quasi omonimo) monologo. Grazie, ma no, grazie". La terza edizione di "Notti Ducali" si aprirà martedì 24 giugno con i Mare Nostrum, formazione all-star con il trombettista Paolo Fresu. Giovedì 26 giugno il concerto di Cristiano De André in omaggio al padre, poi venerdì 27 gli Ub40, storico ensemble britannico raggae, con oltre 70milioni di dischi venduti, che torna in tour con il cantante e chitarrista Ali Campbell. Biglietti in prevendita su Ticketone.

