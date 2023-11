"Per ora sono arrivati solamente 15 poliziotti"

Sì agli agenti in più, vedremo sul passaggio della questura in fascia A. E’ questo il messaggio in sintesi del ministro Piantedosi sul tema della sicurezza a Modena. Un messaggio che non è piaciuto al sindaco Muzzarelli e al Pd: "Prendiamo atto con dispiacere che la Questura di Modena non sarà elevata di fascia – ha detto a questo proposito il capogruppo in consiglio comunale del Partito Democratico, Antonio Carpentieri – le parole pronunciate venerdì in tal senso dal Ministro Piantedosi non lasciano dubbi. Modena nè ora nè in futuro, per questo Governo, merita una promozione come è avvenuto per tante altre città quest’anno.

Per chi decide a Roma i modenesi devono rimanere una cittadinanza di serie B. E purtroppo qui non parliamo di calcio, ma di sicurezza". Secondo Carpentieri, l’elevazione di fascia della Questura non è un evento banale, perché riguarda a suo parere, in maniera molto diretta la gestione della sicurezza in città: "Il passaggio in fascia A della questura, lo ribadiamo – ha infatti aggiunto Carpentieri – non solo rafforzerebbe la polizia di stanza a Modena ma produrrebbe anche un effetto implicito di rafforzamento delle altre forze dell’ordine (Carabinieri e Guardia di Finanza): non è solo una questione nominalistica ma di sostanza. Fare questo è una scelta politica del Consiglio dei Ministri, una scelta già fatta in primavera, ad esempio, per Perugia, L’Aquila, Potenza. La fascia A serve per rendere strutturale e non occasionale l’incremento degli organici.

Riguardo invece ai rinforzi promessi – aggiunge Carpentieri – registriamo i soliti impegni che, però, sono smentiti dai fatti. A oggi risultano previsti unicamente 15 nuovi arrivi effetivi per dicembre, arrivi che però devono scontare pensionamenti e trasferimenti che comportano per la città un saldo in ogni caso non favorevole. Serve ben altro, ma ancora una volta, per la destra che governa, la sicurezza dei modenesi non è una priorità. Il PD di Modena continuerà la sua battaglia nelle opportune sedi per garantire più sicurezza ai nostri cittadini e più dignità agli operatori di polizia che si fanno carico quotidianamente di un lavoro encomiabile, e per il quale li ringraziamo, che necessita di maggiori risorse ed attenzioni".

r. g.