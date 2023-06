"Per ovviare proponiamo i paradisi... dietro l’angolo"

Ottenere il passaporto richiede troppo tempo e, come tanti italiani, sono sempre di più i modenesi che scelgono di prenotare le vacanze verso mete a portata di Carta d’Identità. Ne sa qualcosa Rita Martinelli, responsabile dell’agenzia Exagon viaggi: "Muoversi con il passaporto richiede sempre particolari accortezze. In quanto agenzia, la prima cosa che dobbiamo fare è verificare preventivamente tutti i documenti di viaggio per evitare spiacevoli soprese. Ad esempio, ci sono molte destinazioni che richiedono un passaporto con validità di almeno sei mesi dal rientro: accade spesso che i turisti notino clausole come questa soltanto a ridosso del viaggio e, non avendo più tempo per prendere appuntamento in Questura, si trovino costretti a riprogrammare la vacanza". Certamente chi prenota tramite agenzia è tutelato dal punto di vista burocratico, ma capita frequentemente che i passeggeri che si organizzano autonomamente siano respinti all’imbarco a causa delle scadenze o delle condizioni dei documenti. A questi disagi molto onerosi per le tasche di chi viaggia si aggiungono i tempi dilatati per ottenere il passaporto, che spingono tante persone a scegliere destinazioni più agevoli.

"Nel nostro lavoro – prosegue Martinelli - riusciamo a prevenire molti inconvenienti che spesso affliggono chi parte da solo. Un esempio? A gennaio, dopo esserci accorti che alcuni clienti non avevano il tempo materiale per prenotare i documenti in scadenza e volare negli Stati Uniti, gli abbiamo proposto, nello stesso periodo, altri viaggi verso località a portata di Carta d’Identità. Hanno optato per un tour del Portogallo: non sarà la stessa cosa, ma siamo riusciti a trovare una soluzione condivisa per permettergli di partire".

Per quanto riguarda le vacanze estive di chi abita a Modena, ci sono mete consolidate da tempo, ma anche nuovi trend: "Nel 2023 a Modena c’è una gran voglia di mare – conclude Martinelli – e tanti giovani cercano divertimento e movida tra Ibiza, Salento e Benidorm; anche la vacanza romantica a Santorini, Mykonos o Formentera resta un’idea molto gettonata; tra le novità, ci sono sempre più turisti che richiedono una "Grecia insolita" verso mete meno affollate e più difficili da raggiungere come Patmos, Milos o Naxos. Inoltre, sono sempre più numerosi i giovani under 40, in questo caso provvisti di passaporto, che fanno affidamento alle agenzie per prenotare tour guidati verso destinazioni lontane come Stati Uniti, Estremo Oriente e Giordania".

Jacopo Gozzi