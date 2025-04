"Per queste feste tour nei dintorni"

Martina Malaguti si è sposata da poco con Francesco Ballati: "Amiamo molto viaggiare, così abbiamo deciso di sfruttare il regalo di nozze di una cugina molto generosa. Non abbiamo ancora deciso dove andare infatti siamo venuti in agenzia di viaggio per sentire qualche consiglio. Stiamo pensando al sud della Francia, Provenza e qualche giorno in Costa Azzurra. Non ci siamo mai stati. Faremo una settimana a giugno, perché cerchiamo di scegliere sempre periodi quando la stagione é bella ma nello stesso tempo cerchiamo di evitare le feste come Pasqua oppure i prossimi ponti. In questo periodo preferiamo visitare qualche città in Italia, anche qui vicino, magari anche vicine come ad esempio Parma."

(Pagina a cura di Emanuela Zanasi)