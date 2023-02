Per ricevere il passaporto oggi servono quattro mesi

La corsa al passaporto anche a Modena non si arresta: da mesi, infatti, si registra come nel resto del paese un boom di richieste con conseguenti lunghe attese. Non si tratta di improvvise ‘fughe’ dei cittadini quanto, piuttosto, di persone che durante il lockdown hanno sospeso i viaggi e ‘dimenticato’ nel cassetto i passaporti. Le richieste, quindi, anche nella nostra provincia sono tantissime e in tante città riuscire a prendere appuntamento è ormai un miraggio. La questura di Modena, però, proprio per ridurre i tempi di attesa ha potenziato le risorse e ampliato gli sportelli e, in realtà, le ‘attese modenesi’ sono più basse rispetto a tutto il resto della regione, come spiega il segretario del sindacato Siulp di Modena, Roberto Butelli. "Se il cittadino presenta richiesta oggi, viene ricevuto per consegnare i documenti e il bollettino a fine giugno mentre, nel resto della regione Emilia Romagna, solo per il ricevimento si va a fine agosto, quindi siamo quelli messi meglio. Per quanto riguarda il rilascio materiale del passaporto – spiega Butelli – una volta occorrevano quindici giorni ma ora l’attesa è di quattro, cinque giorni". Tanti cittadini, però, chiamano in questura per capire come poter prendere appuntamento. "La prenotazione si fa soltanto online sul sito della polizia di Stato – afferma Butelli – e in base ai dati inseriti si viene indirizzati ad un ufficio di polizia piuttosto che un altro, in base alla residenza del richiedente e viene fissato un appuntamento. Teniamo presente che dopo il lockdown molti passaporti non sono stati richiesti poiché si pensava che non si sarebbe potuto viaggiare per molto tempo. Oggi, quindi, tutti vogliono tornare a viaggiare ma molti cittadini vengono influenzati dal fatto che ci sono code lunghissime e vengono a rinnovare il passaporto anche se non ne hanno reale necessità. C’è pure chi chiede di venirlo a rinnovare nonostante il documento non sia scaduto, pensano che poi duri di più e non è così: dura sempre dieci anni ed è inutile venire prima della scadenza".

Butelli fa presente come ad incidere sulle liste di attesa sia anche il ritardo nella consegna dei passaporti da parte del Poligrafico dello Stato, che stampa ‘in bianco’ i libretti. "Ne vengono stampati sempre in numero insufficiente – precisa Butelli – ad esempio Modena chiede circa 10mila passaporti alla volta ma ne vengono forniti 7-8mila al massimo. Se venissero rilasciati i numeri richiesti ci sarebbero meno file, quello sicuramente". La nostra città, come detto, è comunque più ‘veloce’ rispetto a tutte le altre province. "Da che la richiesta è aumentata l’ufficio passaporti ha raddoppiato il numero degli utenti ricevuti su appuntamento da 50 a 100 al giorno e quando siamo aperti anche al pomeriggio, due a settimana, ne vengono ricevuti 150: più di così umanamente non si può fare – sottolinea ancora – I colleghi fanno tutti straordinari e i colleghi pensionati, espressamente autorizzati, vengono a dare una mano per velocizzare le pratiche. Se le persone che non ne hanno necessità immediata non lo chiedessero sarebbe meglio anche se rispondiamo a 150 mail al giorno per vagliare i casi d’urgenza. Le richieste di chi si reca all’estero per motivi di salute o lavoro, per esempio, vengono tutte soddisfatte celermente. Lo sforzo c’è ed è importante, ma molti dei problemi – chiude – non dipendono da noi".

Valentina Reggiani