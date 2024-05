"Per risolvere il problema degli scarichi nel Panaro servono più controlli"

Anche il consigliere e candidato a sindaco Mirco Zanoli, che corre con la lista "Centrodestra per la Rinascita", illustra alcuni punti chiave del proprio programma elettorale. "Con i soldi delle fideiussioni e delle opere compensative delle cave – spiega - faremo le ciclabili verso Castelfranco sul lato di via Loda/Solimei, porteremo a termine quella verso Altolà e prolungheremo verso Ponte Rosso. Visto che è scandalosamente fallito il progetto di usare un’opera compensativa come il bacino irriguo per l’irrigazione degli agricoltori, un’opera costata 5.700.000 euro dei contribuenti, lo restituiremo ai legittimi proprietari trasformandolo in un polo di attività ludiche simile al Valhalla di Bazzano, favorendo anche l’insediamento di soggetti privati con agriturismo, b&b e quant’altro. Per risolvere i problemi cinquantennali di cave, polveri di vetro, amianto, miasmi e scarichi in Panaro adotteremo tutte le misure in nostro possesso a protezione di cittadini e del territorio, a partire da controlli serrati e ordinanze contingibili urgenti. Sulle polveri di vetro, stanti così le cose, firmerò un’ordinanza nei primi giorni successivi all’insediamento. Creeremo le condizioni per una rinascita del centro e creeremo anche un locale per giovani in villa Boschetti. Sulla sicurezza faremo ordinanze e provvedimenti efficaci sul nomadismo alla Graziosa".

m.ped.