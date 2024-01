Per San Geminiano ski-pass scontato

In occasione domani della festa patronale modenese di san Geminiano, il Consorzio sciistico del Cimone proporrà un apposito ski-pass giornaliero scontato. ‘Sarà possibile -dicono gli addetti della stazione- sciare sugli impianti di risalita di Cimoncino, Passo del Lupo, Lago della Ninfa e Polle con uno ski-pass giornaliero del costo di 30 euro. Dopo un affollato week-end, la neve sulle piste ha un manto dai 30 ai 40 cm e sono praticabili i raccordi. Le temperature in diminuzione consentono d’attivare l’impianto di produzione neve programmata. Al via anche lo conto a 110 euro per 3 festivi non consecutivi ’. Anche alle Piane di Mocogno domani si festeggerà san Geminiano con prove gratuite per bambini e ragazzi dai 6 ai 23 anni di Tiro con la carabina laser, Sci di fondo, Giochi sulla neve.