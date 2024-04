Per Valsa sestetto visto a Dubai. Lube con il dubbio opposto

Se ipotizzare quale sarà la formazione mandata in campo da Alberto Giuliani potrebbe essere più semplice, visti i sei più uno schierati per tutto il tempo al torneo di Dubai, individuare chi manderà in campo per la Lube il tecnico GianLorenzo Blengini è molto più complicato. Nel match d’esordio dei Play Off per il quinto posto che si gioca stasera alle ore 20:30 all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, dovrebbe partire titolare Luciano De Cecco al palleggio, ma l’opposto quale sarà tra i due ex Modena Zaytsev e Lagumdzija? Difficile che Blengini deroghi dalla coppia di schiacciatori Nikolov-Yant, mentre un altro ballottaggio potrebbe esserci al centro, tra Anzani, Chinenyeze e Diamantini, con Balaso libero. Il problema è anche l’equilibrio con gli italiani, potrebbe ritagliarsi spazio anche Bottolo di banda. Modena invece dovrebbe schierare Bruno in regia, Sapozhkov opposto, Davyskiba e Rinaldi di banda, Sanguinetti e Brehme al centro, Federici libero.Diretta su Volleyballworld.tv, Radio Pico e Unovolley.