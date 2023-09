Per vincere c’è il Festival della sconfitta

Torna dal 13 al 15 ottobre a Castelfranco Emilia "Sfide – Festival della Sconfitta", con la seconda edizione della kermesse organizzata dal Comune di Castelfranco Emilia e da Tilt Associazione Giovanile aps, con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna, attraverso l’avviso pubblico Youz Officina e il patrocinio dei comitati regionali di Coni e Cip. Tra gli ospiti ad oggi confermati vi sono Andrew Howe, campione nel salto in lungo e velocista detentore del record nazionale sia outdoor che indoor del salto in lungo, Angelo Lorenzetti, uno dei più vincenti allenatori di pallavolo nonché campione in carica con Trentino Volley, e Francesco Costa, vice direttore de Il Post e tra i più apprezzati volti del giornalismo italiano.

La formazione sarà al centro di questo festival non solo per i cittadini, ma anche e soprattutto per gli istituti secondari della città. Durante l’anno scolastico 20222023 gli studenti degli istituti Marconi e Guinizzelli delle classi prime, seconde e terze hanno infatti seguito un corso realizzato dai docenti dell’Ennesimo Academy dedicato appunto al tema della sconfitta in ambito sportivo, cinematografico e storico durante l’orario scolastico. Gli alunni hanno scoperto le basi della narrazione e le sue regole per stimolare una consapevolezza critica nei confronti delle storie di successo e di fallimento. L’assessore allo sport Leonardo Pastore e Federico Ferrari di Tilt commentano: "Anche quest’anno il Festival porterà in città numerosi momenti di riflessione sul tema della sconfitta, intesa come naturale altra faccia della vittoria. Sarà un momento di riflessione, di studio e di sintesi in grado di aprire nuove strade e di fungere da trampolino di lancio verso nuove sfide da affrontare. Fra questi incontri con campioni di livello internazionale del mondo dello sport, camp con atleti e paratleti, oltre a momenti di riflessione, formazioni per allenatori e società sportive e laboratori per i più piccoli". Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell’indirizzo eno-gastronomico dell’IIS Spallanzani saranno invece protagonisti dell’anteprima del Festival in programma dal 3 al 5 ottobre in cui potranno entrare in contatto con il mondo della cucina visto dal punto di vista dei professionisti del settore, dello sport e del cinema fra sfide e sconfitte appunto. Fra gli ospiti che incontreranno gli studenti ci sarà anche Igles Corelli, maestro indiscusso della cucina italiana, fra i primi a introdurre i concetti di cucina circolare e insignito di ben sei stelle della guida Michelin durante la sua carriera.

Marco Pederzoli