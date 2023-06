Percepisce il sussidio ma non ne ha diritto

Aveva omesso di indicare nella richiesta proprietà e stato di famiglia, sperando così di ottenere il reddito di cittadinanza senza incorrere in qualche problema. E così è stato ma per poco tempo: la verità, infatti, è venuta a galla e l’uomo, un 39enne di Guiglia, è stato rinviato ieri a giudizio per indebita percezione del reddito. Secondo quanto emerso dagli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine, in sostanza, il 39enne non avrebbe avuto i requisiti per chiedere e accedere al contributo. Pensando di farla franca, però, l’uomo aveva inoltrato comunque la domanda e ottenuto il reddito di cittadinanza. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato e ad ottobre inizierà il processo nei suoi confronti.

Il 39enne dovrà anche restituire la somma percepita. Rischia una pena da 2 a 6 anni di carcere.