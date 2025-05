Percorsi del gusto in centro storico. Stuzzicagente, stand gastronomici tra solidarietà e premiazione finale

A Modena è tempo di gusto, inclusione e comunità con Stuzzicagente 2025, l’evento enogastronomico organizzato da Modenamoremio, il consorzio del centro storico guidato dal presidente Mario Bugani. Quest’anno, l’iniziativa punta a una grande crescita rispetto alla scorsa edizione: si prevedono oltre 6.000 gettoni distribuiti e 16 locali aderenti, per un totale di 21 assaggi unici, autentici e fortemente radicati nella tradizione modenese. Il format è libero e coinvolgente: nessun percorso obbligato, i partecipanti acquistano i gettoni all’ infopoint (ognuno del valore di 2 euro) e scelgono autonomamente dove fermarsi, cosa assaggiare e con quale ordine.

Un vero e proprio itinerario di gusto tra locali che rappresentano l’eccellenza del territorio, valorizzando prodotti tipici e ricette locali, grazie anche al supporto del consorzio Piacere Modena. Tra i piatti da non perdere, una pasta e fagioli vegana e una focaccia deliziosa servita in via Taglio, poi tigelle, borlenghi e Lambrusco. All’apertura ufficiale del festival era presente anche il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti che ha presentato con entusiasmo e soddisfazione l’iniziativa, sottolineando il valore che eventi come questo rappresentano per la città in termini di socialità, qualità e promozione del territorio. Stuzzicagente ha promosso anche uno spazio di solidarietà: grazie alla collaborazione con l’organizzazione di volontariato Porta Aperta, è possibile acquistare un "gettone solidale". Chi effettua una donazione riceverà un gettone speciale che indica rispettivamente una donazione per un pasto o una doccia per chi ne ha più bisogno e potrà gustare un caffè omaggio offerto da Caffitaly, sponsor e sostenitore dell’ente. Come racconta Sofia Rovatti, volontaria presente all’evento, "le offerte raccolte contribuiranno alla mensa di Porta Aperta, che ogni giorno serve 250 pasti alle persone in difficoltà".

Tra i partecipanti anche il locale Mob di Terry Abakah, realtà entrata quest’ anno a far parte di Modenamoremio, che ha scelto di proporre un piatto tipico reinterpretato con un tocco di eleganza: tortellini in crema di Parmigiano e tartufo: "È la nostra prima volta allo Stuzzicagente – spiega Terry – e siamo entusiasti di partecipare per farci conoscere dai modenesi e dai turisti. Abbiamo una posizione centrale e tanta voglia di accogliere nuove persone". Non mancherà la giuria di qualità, composta da tre esperti del territorio: tra questi Michaela Ferri, giornalista e storyteller modenese, che racconterà l’evento anche attraverso i suoi canali social. Sarà proprio questa giuria a decretare il miglior locale in gara, premiando il piatto e il drink più apprezzati dell’edizione. Stuzzicagente è molto più di un evento gastronomico: è un’occasione per celebrare la cucina locale, sostenere realtà solidali, valorizzare l’autenticità e vivere insieme il cuore di Modena.

Virginia Zanetti