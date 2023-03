Percorsi di trekking tra undici Comuni, si parte il 16 aprile

Passeggiate facili, brevi trekking di circa 10 chilometri ma con momenti di divertimento e di approfondimento storico. Si cammina e si scopre, poco alla volta, Comune per Comune, il nostro territorio. E’ il progetto ‘Sentieri Comuni’ che vede coinvolti i comuni di Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Baiso, Montefiorino, Toano, Monchio, Palagano, Polinago, Prignano e Fiorano. Il programma è stato presentato ieri mattina in sala Biasin a Sassuolo, comune che aprirà le danze il 16 aprile e che le chiuderà il 1° ottobre con una cerimonia finale, durante la quale verrà consegnato un diploma di partecipazione speciale a coloro che sono riusciti a essere presenti a tutte le tappe. "Penso che questa iniziativa sia da lodare a 360 gradi- ha commentato l’assessore al commercio del comune di Sassuolo Massimo Malagoli- perché prevede una collaborazione tra vari comuni su province diverse. Non si camminerà solamente, ma si potranno conoscere territori a noi vicini, che spesso e volentieri non conosciamo. ‘Sentieri Comuni’ avrà una doppia valenza, aiuterà innanzitutto a sponsorizzare il nostro territorio in maniera trasversale e a conoscere i percorsi cittadini dei nostri paesi". Laura Franchini, responsabile comunicazione di Proloco Sassuolo, ha raccontato che l’idea del progetto è nata proprio durante una delle sue escursioni tra amici: "Questo evento vuole abbracciare le due Provincie e vuole dare una visibilità diversa alle escursioni".

Ylenia Rocco