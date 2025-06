Percorsi educativi . Alle Paoli il murales che racconta Modena

Dal principale simbolo storico-architettonico della Ghirlandina, a una bici variopinta, emblema di una comunità dinamica e operosa, per arrivare, infine, a celebrare la tradizione culinaria locale con un tortellino volante.

Gli ambienti dell’Istituto comprensivo 8, di viale Virgina Reiter, si arricchiscono del ’Murales Paoli’ che racconta Modena attraverso alcuni aspetti iconici della sua storia. L’opera, realizzata da Andrea Tamburini e frutto di un percorso condiviso, è stata inaugurata venerdì 6 giugno in presenza dell’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli che ha sottolineato il valore educativo del progetto "in grado di coinvolgere non solo la generosità dell’artista, ma anche gli insegnanti e soprattutto i ragazzi, chiamati attivamente a immaginare l’opera. Vivere, lavorare e studiare in edifici più belli – ha aggiunto Venturelli – è sicuramente un obiettivo prioritario per l’Amministrazione, che va nella direzione di un maggior benessere di chi opera e vive tutti i giorni la scuola".

La realizzazione dell’opera, finanziata dal Comitato genitori e supportata dal Comune di Modena, è per la preside Flavia Capodicasa "esempio di armonia tra l’Istituto, costruito negli anni ’70, e il contesto urbano che lo ospita, e dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione tra scuola e comunità. Il murales – ha proseguito la preside – realizzato anche grazie all’entusiasmo e alle idee personali degli studenti, rappresenta la nostra visione e il nostro tempo, in cui l’arte è generatrice di trasformazione e vivacità dei luoghi. L’auspicio è che questo murales possa essere per noi simbolo di crescita, comunità e bellezza".

Andrea Tamburini è un artista di street art. Noto per i suoi murales che celebrano tradizioni locali e mestieri del passato, Tamburini ha partecipato a diverse iniziative artistiche in Emilia-Romagna, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale e a promuovere l’arte urbana come strumento di espressione e identità locale.